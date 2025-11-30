صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عثمان خواجہ کا پرتھ کی پچ پر نامناسب تبصرہ، کارروائی کاامکان

عثمان خواجہ کا پرتھ کی پچ پر نامناسب تبصرہ، کارروائی کاامکان

لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ پرتھ ٹیسٹ کی پچ پر نامناسب تبصرہ کرنے پر بڑی مشکل میں پھنس گئے۔

آسٹریلوی میڈیا کے مطابق عثمان خواجہ نے اپنی فاؤنڈیشن کے ظہرانے کے موقع پر آئی سی سی کی جانب سے  بہت بہترین  قرار دی جانے والی پرتھ ٹیسٹ کی پچ پر نامناسب تبصرہ کیا تھا، آسٹریلوی کرکٹ بورڈ حکام نے موقف اپنایا ہے کہ عثمان خواجہ کا پچ سے متعلق ایسے تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ۔آسٹریلوی بورڈ عثمان خواجہ سے ان کے تبصرے پر وضاحت طلب کرے گا اوران کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی بھی ممکن ہے ۔

 

