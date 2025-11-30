پاک فوج باکسنگ کو منظم کرنے میں کردار ادا کر سکتی : عامر خان
ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے تو پاکستانی باکسرز دنیا میں نام کما سکتے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے کہاہے کہ پاک فوج پورے ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ۔لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا خواب تھا پاکستان میں اس طرح کا بڑا باکسنگ ایونٹ کرواؤں آج وہ پورا ہو گیا، پاک فوج نے اس میگا ایونٹ کو کامیاب بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
اگر ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے تو پاکستان کے باکسرز دنیا میں نام کما سکتے ہیں۔پاکستان میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ ہے ، اسے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے ، میں پاکستانی باکسنگ ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں، پاکستان کے نوجوان باکسرز عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں، پاکستان کو اس شاندار کھیلوں کے ایونٹ کے انعقاد پر بہت فخر ہونا چاہیے ، میں یہاں آکر بہت خوش ہوں۔