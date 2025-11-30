ڈوپلیسی کا بھارتی لیگ کے بجائے پی ایس ایل کھیلنے کا فیصلہ
پاکستان کی مہمان نوازی کیلئے پرجوش ، جلد ہی ملاقات ہوگی:جنوبی افریقن کرکٹر
لاہور(سپورٹس ڈیسک )جنوبی افریقی ٹیم کے سابق کپتان فاف ڈوپلیسی نے بھارتی لیگ کے بجائے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ،فاف ڈوپلیسی نے سوشل میڈیا پر طویل بیان میں انڈین پر یمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے ۔جنوبی افریقی ٹیم کے سابق کپتان نے 14 سیزنز کے بعد آئی پی ایل نیلامی میں نام نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور نئے چیلنج کے طور پر پی ایس ایل کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے بہت یادیں، تجربات اور عزت دی، یہ الوداع نہیں ہے بلکہ پھر آؤں گا، میں اس بار نئے ملک، نئے ماحول اور نئی لیگ کا تجربہ کرنے کیلئے پرجوش ہوں۔فاف ڈوپلیسی نے بھارتی لیگ کے بجائے پی ایس ایل کھیلنے کے فیصلے پر یہ بھی کہا کہ پاکستان کی مہمان نوازی کے لیے پرجوش ہوں، جلد ہی ملاقات ہوگی۔