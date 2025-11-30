صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈوپلیسی کا بھارتی لیگ کے بجائے پی ایس ایل کھیلنے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کی مہمان نوازی کیلئے پرجوش ، جلد ہی ملاقات ہوگی:جنوبی افریقن کرکٹر

لاہور(سپورٹس ڈیسک )جنوبی افریقی ٹیم کے سابق کپتان فاف ڈوپلیسی نے بھارتی لیگ کے بجائے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ،فاف ڈوپلیسی نے سوشل میڈیا پر طویل بیان میں انڈین پر یمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے ۔جنوبی افریقی ٹیم کے سابق کپتان نے 14 سیزنز کے بعد آئی پی ایل نیلامی میں نام نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور نئے چیلنج کے طور پر پی ایس ایل کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے بہت یادیں، تجربات اور عزت دی، یہ الوداع نہیں ہے بلکہ پھر آؤں گا، میں اس بار نئے ملک، نئے ماحول اور نئی لیگ کا تجربہ کرنے کیلئے پرجوش ہوں۔فاف ڈوپلیسی نے بھارتی لیگ کے بجائے پی ایس ایل کھیلنے کے فیصلے پر یہ بھی کہا کہ پاکستان کی مہمان نوازی کے لیے پرجوش ہوں، جلد ہی ملاقات ہوگی۔

 

