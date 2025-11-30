صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرکٹر کو خاتون پر حملہ اور فون چوری کے الزام میں 3سال قید

کرکٹر کو خاتون پر حملہ اور فون چوری کے الزام میں 3سال قید

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاپوا نیوگنی کے وکٹ کیپر بلے بازکلپلنگ ڈوریگا کو ایک خاتون پر حملہ کرکے اس کا موبائل فون چھیننے کے جرم میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔

 30سالہ ڈوریگا جرسی میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ چیلنج لیگ میں اپنے ملک کی نمائندگی کررہے تھے ۔وہ ڈنمارک اور کویت کے خلاف میچ کھیل چکے تھے اور مزید مقابلے بھی شیڈول تھے ۔واقعہ 25 اگست کو رات تقریباً ڈھائی جے پیش آیا جب ڈوریگا ہوٹل واپس جا رہے تھے ۔ہیلری سٹریٹ، سینٹ ہیلئیر میں انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا اور اچانک اس پر حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا، جس کے بعد اس کا فون چھین لیا۔ اگلے روز ان پر ڈکیتی کا باضابطہ مقدمہ دائر کیا گیا اور 27 اگست کو جرسی مجسٹریٹس کورٹ میں انہوں نے جرم تسلیم کر لیا۔بعد ازاں 28 نومبر کو رائل کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے انہیں تین سال قید کی سزا سنا دی ۔

 

