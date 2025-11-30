صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ٹی پی چیلنجز کپ:اعصام اور مزمل کوفائنل میں شکست

  • کھیلوں کی دنیا
اے ٹی پی چیلنجز کپ:اعصام اور مزمل کوفائنل میں شکست

راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )اے ٹی پی چیلنجز کپ کے ڈبلز کے سنسنی خیز فانلمیں پاکستانی جوڑی اعصام الحق اور مزمل مرتضیٰ کو شکست ہوگئی۔ چیک ریپبلک کے ڈومینک پلان اور قازقستان کے ڈینس ڈینس ایوسیو نے 6-7 اور 4-6 سے فانل جیت لیا۔ڈبلز ایونٹ کے اختتام پر اعصام الحق انٹرنیشنل ٹینس سے بھی ریٹار ہو گئے۔

 وہ اپنا آخری میچ یادگار بنانے میں ناکام رہے ۔ علاوہ ازیں اے ٹی پی چیلنجز کپ کے ڈبلز فائنل میں شکست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعصام الحق نے اعلان کیا کہ پاکستان میں ہونے والا ڈیوس کپ کھیلوں گا۔ پاکستان کا نام روشن کرنے پر بہت خوشی ہے ۔سب لوگوں کی سپورٹ پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے بڑی اچیومنٹ یو ایس اوپن کا فائنل کھیلنا تھا جبکہ لیجنڈ راجر فیڈرر کو بھی ہرانا ایک بڑی اچیومنٹ تھا۔ کرکٹ کھیلنے والے ملک میں بطور ٹینس اسٹار نام بنانا مشکل کام تھا۔ نئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کروں گا اور زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پاکستان لانے کی کوشش کروں گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

وزن میں کمی کی وجہ بیماری نہیں کردار ہے : فیصل قریشی

ڈراما تعلیم ،تربیت دینے کیلئے بنتا ہے والا نظریہ غلط : فرحان سعید

اپنے ملک میں بہتر کام کرنا چاہتی ہوں : رمشا خان

چہرے کے فالج کے باعث آدھا حصہ ڈھلک گیا تھا:مرینہ

بشری انصاری کا بدلا انداز عمر کے طعنے پھر ملنے لگے

ہمسفر کا اشعر اگر آج ہوتا تو نئی نسل قبول نہ کرتی : فواد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak