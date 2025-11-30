اے ٹی پی چیلنجز کپ:اعصام اور مزمل کوفائنل میں شکست
راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )اے ٹی پی چیلنجز کپ کے ڈبلز کے سنسنی خیز فانلمیں پاکستانی جوڑی اعصام الحق اور مزمل مرتضیٰ کو شکست ہوگئی۔ چیک ریپبلک کے ڈومینک پلان اور قازقستان کے ڈینس ڈینس ایوسیو نے 6-7 اور 4-6 سے فانل جیت لیا۔ڈبلز ایونٹ کے اختتام پر اعصام الحق انٹرنیشنل ٹینس سے بھی ریٹار ہو گئے۔
وہ اپنا آخری میچ یادگار بنانے میں ناکام رہے ۔ علاوہ ازیں اے ٹی پی چیلنجز کپ کے ڈبلز فائنل میں شکست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعصام الحق نے اعلان کیا کہ پاکستان میں ہونے والا ڈیوس کپ کھیلوں گا۔ پاکستان کا نام روشن کرنے پر بہت خوشی ہے ۔سب لوگوں کی سپورٹ پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے بڑی اچیومنٹ یو ایس اوپن کا فائنل کھیلنا تھا جبکہ لیجنڈ راجر فیڈرر کو بھی ہرانا ایک بڑی اچیومنٹ تھا۔ کرکٹ کھیلنے والے ملک میں بطور ٹینس اسٹار نام بنانا مشکل کام تھا۔ نئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کروں گا اور زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پاکستان لانے کی کوشش کروں گا۔