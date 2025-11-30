سری لنکا میں ہلاکتیں ، فائنل سے قبل ایک منٹ کی خاموشی
جے سوریا کا میچ اور دورہ پاکستان کی فیس سیلاب کے متاثرین کو دینے کااعلان
راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سہ ملکی سیریز کے فائنل میچ کے آغاز سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے مطابق سری لنکا میں شدید موسم کے باعث جان کی بازی ہارنے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ دونوں ٹیموں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر جاں بحق افراد کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔دوسری طرف سری لنکن ٹیم کے ہیڈ کوچ سنتھ جے سوریا نے میچ اور دورہ پاکستان کی فیس سری لنکا کے بدترین سیلاب کے متاثرین کو دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تمام کھلاڑی اور سپورٹنگ سٹاف سری لنکا میں سیلابی صورتحال پر غمگین ہیں۔ ہم نے اپنی میچ اور پاکستان دورے کی فیس متاثرین سیلاب کو دینے کا فیصلہ کیا ہے ۔