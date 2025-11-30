صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکا میں ہلاکتیں ، فائنل سے قبل ایک منٹ کی خاموشی

  • کھیلوں کی دنیا
سری لنکا میں ہلاکتیں ، فائنل سے قبل ایک منٹ کی خاموشی

جے سوریا کا میچ اور دورہ پاکستان کی فیس سیلاب کے متاثرین کو دینے کااعلان

 راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سہ ملکی سیریز کے فائنل میچ کے آغاز سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے مطابق سری لنکا میں شدید موسم کے باعث جان کی بازی ہارنے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ دونوں ٹیموں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر جاں بحق افراد کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔دوسری طرف سری لنکن ٹیم کے ہیڈ کوچ سنتھ جے سوریا نے میچ اور دورہ پاکستان کی فیس سری لنکا کے بدترین سیلاب کے متاثرین کو دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تمام کھلاڑی اور سپورٹنگ سٹاف سری لنکا میں سیلابی صورتحال پر غمگین ہیں۔ ہم نے اپنی میچ اور پاکستان دورے کی فیس متاثرین سیلاب کو دینے کا فیصلہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

وزن میں کمی کی وجہ بیماری نہیں کردار ہے : فیصل قریشی

ڈراما تعلیم ،تربیت دینے کیلئے بنتا ہے والا نظریہ غلط : فرحان سعید

اپنے ملک میں بہتر کام کرنا چاہتی ہوں : رمشا خان

چہرے کے فالج کے باعث آدھا حصہ ڈھلک گیا تھا:مرینہ

بشری انصاری کا بدلا انداز عمر کے طعنے پھر ملنے لگے

ہمسفر کا اشعر اگر آج ہوتا تو نئی نسل قبول نہ کرتی : فواد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak