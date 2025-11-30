ملاوی کپتان بھی ٹریننگ کیلئے لاہور قلندرز ہائی پرفارمنس سنٹر پہنچ گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ملاوی کرکٹ ٹیم کے کپتان سمیع سہیل ٹریننگ کے لیے لاہور قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر پہنچ گئے ،لاہور قلندرز کی انتظامیہ کے مطابق بیٹنگ آل راؤنڈر سمیع سہیل قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں تکنیکی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔۔۔
سمیع سہیل اپنی پاور ہِٹنگ کو بہتر اور باؤلنگ اسپیڈ کو بڑھانے کے خواہشمند ہیں۔قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر کے کوچز سمیع سہیل کے ساتھ ون آن سیشنز کر رہے ہیں۔سمیع سہیل نے 2019ء میں انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی کیریئر کا آغاز کیا تھا، وہ 66 ٹی ٹونٹی میچز میں ملاوی کی نمائندگی کر چکے ہیں۔لاہور قلندرز کی انتظامیہ کے مطابق ملاوی کے سمیع سہیل سے قبل دو ڈچ کرکٹرز بھی قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کر رہے ہیں جبکہ مزید بین الاقوامی کھلاڑی بھی ٹریننگ سیشنز کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔