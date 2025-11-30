صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی نئی فرنچائز حاصل کرنے کے لیے ایک رئیل اسٹیٹ فرم اور سولر انرجی کمپنی کے سامنے آنے کا امکان ہے۔

پی ایس ایل کی 2 نئی فرنچائز کا فیصلہ جنوری میں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ابتدائی ٹینڈر جاری کیا جا چکا ہے ، ریزرو پرائس سوا ارب روپے سے زائد رکھی جائے گی۔بڈنگ میں کئی ملکی اور غیرملکی کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ امریکا کی 2 کاروباری شخصیات بھی ٹیم خریدنا چاہتی ہیں، برطانیہ اور ایک دوسرے یورپی ملک سے بھی بڈنگ میں شرکت کی جائے گی۔ٹیکنیکل پیشکشیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر ہے ۔ خیال رہے کہ ملتان سلطانز کے اونر علی ترین لیگ کو کو پہلے ہی خدا حافظ کر چکے ہیں۔ملتان سلطانز کے حوالے سے پی سی بی کا کوئی موقف تاحال سامنے نہیں آیا ہے مگر بعض سیاسی شخصیات معاملے کو سلجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔

 

