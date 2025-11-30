صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمیں نظر لگ گئی:بھارتی خاتون کھلاڑی کا شادی ملتوی ہونے پر افسوس

  • کھیلوں کی دنیا
ہمیں نظر لگ گئی:بھارتی خاتون کھلاڑی کا شادی ملتوی ہونے پر افسوس

ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی سٹار اوپنر سمرتی مندھانا اور مشہور گلوکار پالاش موچل نے شادی ملتوی ہونے کے بعد اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے بائیو میں ایک ساتھ نظر لگنے والا ایموجی شامل کردیا۔

خاتون کرکٹر سمرتی کی شادی 23 نومبر کو مشہور گلوکار پالاش موچل کے ساتھ ہونا تھی، مگر ہنگامی بنیادوں پر اسے ملتوی کردیا گیا، دونوں کے والدین کے مطابق التوا کی وجہ صرف اور صرف صحت کے مسائل ہیں ،دونوں خاندان پرامید ہیں کہ صورتحال بہتر ہوتے ہی شادی کی نئی تاریخ طے کر دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak