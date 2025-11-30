ہمیں نظر لگ گئی:بھارتی خاتون کھلاڑی کا شادی ملتوی ہونے پر افسوس
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی سٹار اوپنر سمرتی مندھانا اور مشہور گلوکار پالاش موچل نے شادی ملتوی ہونے کے بعد اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے بائیو میں ایک ساتھ نظر لگنے والا ایموجی شامل کردیا۔
خاتون کرکٹر سمرتی کی شادی 23 نومبر کو مشہور گلوکار پالاش موچل کے ساتھ ہونا تھی، مگر ہنگامی بنیادوں پر اسے ملتوی کردیا گیا، دونوں کے والدین کے مطابق التوا کی وجہ صرف اور صرف صحت کے مسائل ہیں ،دونوں خاندان پرامید ہیں کہ صورتحال بہتر ہوتے ہی شادی کی نئی تاریخ طے کر دی جائے گی۔