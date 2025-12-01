صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومبر پاکستان کرکٹ کیلئے غیر معمولی اور یادگار ثابت ہوا

سری لنکا سے قبل جنوبی افریقہ کو سیریز میں ہرایا ، ہانگ کانگ سکسز کا ٹائٹل جیتا شاہینز نے ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کا ٹائٹل جیتا ، ٹیم ٹرائی سیریز کی چیمپئن بھی بنی

لاہور(سپورٹس ڈیسک) ماہ نومبر پاکستان کرکٹ کیلئے غیر معمولی اور یادگار رہا، قومی ٹیموں نے فتوحات سے اپنا مکمل غلبہ ثابت کیا۔پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی)کے مطابق پاکستان کرکٹ کے لئے یہ نومبر یادگار ہے ، پرچم اسی طرح بلند رہے ۔نومبر میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 سیریز اپنے نام کی جبکہ فیصل آباد میں جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں بھی ہرایا۔9 نومبر کو پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کا ٹائٹل اپنے نام کیا جبکہ راولپنڈی میں کھیلی جانے والی ون ڈے سیریز میں سری لنکا کو شکست دی۔اس کے علاوہ دوحہ میں پاکستان شاہینز نے ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کا ٹائٹل جیتا اور پاکستان ٹیم نے گزشتہ روز ٹی 20 ٹرائی سیریز کا چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔

 

