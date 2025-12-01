روہت نے شاہد آفریدی کا زیادہ چھکوں کا ریکارڈ توڑ دیا
نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارت کے اوپننگ بلے باز و سابق کپتان روہت شرما نے شاہد آفریدی کا ایک دہائی پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ روہت شرما نے جنوبی افریقا کے خلاف رانچی میں کھیلے جانے والے سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں 57 رنز کی اننگز کھیلی۔
انہوں نے اپنی اننگز میں 3 چھکے بھی لگائے اور اس کے ساتھ ہی ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔2015 میں ون ڈے کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے شاہد آفریدی نے 398 میچز میں 351 چھکے لگائے تھے ۔روہت شرما کے ون ڈے کرکٹ میں چھکوں کی تعداد 352 ہوگئی ۔ویسٹ انڈیز کے کرس گیل ون ڈے کرکٹ میں 331 چھکوں کے ساتھ سب سے زیادہ چھکے لگانے والوں میں تیسرے نمبر ہیں۔