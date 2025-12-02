صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائداعظم ٹرافی فائنل ، اچھے آغاز کے بعد کراچی کی بیٹنگ لڑ کھڑا گئی

  • کھیلوں کی دنیا
سیالکوٹ کے خلاف پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 6 وکٹوں پر 285 رنز بنائے ، عبدﷲ فضل کے 88 رنز،سعد بیگ نے 39رنز کی اننگز کھیلی عثمان خان 80 جبکہ کاشف بھٹی 11 رنز کیساتھ کریز پر موجود،سیالکوٹ کیجانب سے محمد حسنین اور حسن علی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)کراچی بلوز نے دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کے خلاف قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 71 اعشاریہ ایک اوورز کی بیٹنگ میں 285 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے ۔قذافی سٹیڈیم میں پانچ روزہ فائنل کا ٹاس سیالکوٹ نے جیت کر کراچی بلوز کو بیٹنگ دی ۔سعد بیگ اور عبدﷲ فضل نے اپنی ٹیم کو 80 رنز کا عمدہ آغاز فراہم کیا۔سعد بیگ 8 چوکوں کی مدد سے 39رنز بناکر حسن علی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوگئے ۔سعد بیگ کے اس ٹورنامنٹ میں بنائے گئے رنز کی تعداد 969 ہوچکی ہے جس میں 4 سنچریاں اور 3 نصف سنچریاں شامل ہیں۔عبدﷲ فضل نے ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے 88 رنز بنائے جس میں 10چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔

ان کی وکٹ اسامہ میر نے حاصل کی۔ایک اچھے اوپننگ سٹارٹ کے بعد کراچی بلوز کی 4 وکٹیں 45رنز کے اضافے پر گرگئیں۔ شان مسعود 13 ہارون ارشد 15 اور کپتان سعود شکیل صفر پر آؤٹ ہوگئے ۔ اس موقع پر عبداللہ فضل نے عثمان خان کے ساتھ پانچویں وکٹ کی شراکت میں 98 رنز کا اضافہ کیا۔ عثمان خان نے بھی ذمہ داری سے کھیلتے ہوئے 10 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 80 رنز سکور کیے اور وہ کریز پر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے ناٹ آؤٹ بیٹرکاشف بھٹی نے 11 رنز بنائے ہیں۔ رمیز عزیز نے 4 چوکوں کی مدد سے 22 رنز کی اننگز کھیلی۔سیالکوٹ کی جانب سے محمد حسنین اور حسن علی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ محمد علی اور اسامہ میر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ 

 

