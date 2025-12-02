صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو شکست، آسٹریلیا اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فاتح

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کو شکست، آسٹریلیا اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فاتح

ناقابل شکست قومی ٹیم 7 وکٹوں سے ہار گئی،ہمایوں فرحت ایونٹ کے بہترین بیٹر

کراچی(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دیکر اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔فائنل میں آسٹریلیا نے ناقابل شکست میزبان پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دی، سابق ٹیسٹ کرکٹر فوادعالم کی آل راؤنڈ کارکردگی رائیگاں چلی گئی۔ نیشنل سٹیڈیم پر کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے ، فواد عالم اور ندیم جاوید نے 24، 24 رنز بنائے ، آسٹریلوی بولر کیرلی نے 22 رنز دیکر 5 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کرلیا۔

سٹیف نوٹلی نے 40 گیندوں پر 47 اورسٹیفن پیلسن نے 34 گیندوں پر 42 رنز بنائے ، فواد عالم نے 2 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔منتظمین نے اعلان کیا تھا کہ فائنل میں شاہد خان آفریدی بھی ایکشن میں ہوں گے تاہم مداحوں کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، آفریدی فائنل کا بھی حصہ نہیں بنے ۔ پاکستان کے ہمایوں فرحت 312 رنز بناکر ایونٹ کے بہترین بیٹر قرار پائے ، آسٹریلیا کے مارک کیلری نے 19 وکٹیں حاصل کرکے بہترین بولر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، ہانگ کانگ کے خالد قریشی بہترین وکٹ کیپر اور ریسٹ آف ورلڈ کے ہر شاد بہترین فیلڈر قرار پائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن ہو جائیگا، پریشانی کی بات نہیں : وزیر قانون

پی ٹی آئی کا آج عمران سے ملاقات کیلئے ممکنہ احتجاج : اسلام آباد، راولپنڈی میں اجتماع پر پابندی، ہائی الرٹ

پنجاب : کئی شہروں میں سی سی ڈی کا آپریشن، مبینہ مقابلے، مزید 22 منشیات فروش ہلاک

فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مصری وزیر خارجہ کی ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے کا عزم

پاکستان، ترکیہ انصاف، خودمختاری، انسانی وقار کے اصولوں پر ہمیشہ یکجا : مریم نواز

سندھ کابینہ : شمسی منصوبے میں بےقاعدگیوں پر ملوث کمپینز بلیک لسٹ، رینجرز تعیناتی میں 1 سال توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak