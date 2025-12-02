پاکستان کو شکست، آسٹریلیا اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فاتح
ناقابل شکست قومی ٹیم 7 وکٹوں سے ہار گئی،ہمایوں فرحت ایونٹ کے بہترین بیٹر
کراچی(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دیکر اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔فائنل میں آسٹریلیا نے ناقابل شکست میزبان پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دی، سابق ٹیسٹ کرکٹر فوادعالم کی آل راؤنڈ کارکردگی رائیگاں چلی گئی۔ نیشنل سٹیڈیم پر کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے ، فواد عالم اور ندیم جاوید نے 24، 24 رنز بنائے ، آسٹریلوی بولر کیرلی نے 22 رنز دیکر 5 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کرلیا۔
سٹیف نوٹلی نے 40 گیندوں پر 47 اورسٹیفن پیلسن نے 34 گیندوں پر 42 رنز بنائے ، فواد عالم نے 2 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔منتظمین نے اعلان کیا تھا کہ فائنل میں شاہد خان آفریدی بھی ایکشن میں ہوں گے تاہم مداحوں کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، آفریدی فائنل کا بھی حصہ نہیں بنے ۔ پاکستان کے ہمایوں فرحت 312 رنز بناکر ایونٹ کے بہترین بیٹر قرار پائے ، آسٹریلیا کے مارک کیلری نے 19 وکٹیں حاصل کرکے بہترین بولر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، ہانگ کانگ کے خالد قریشی بہترین وکٹ کیپر اور ریسٹ آف ورلڈ کے ہر شاد بہترین فیلڈر قرار پائے ۔