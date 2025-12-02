صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
ابوظہبی ٹی 10لیگ کی ٹرافی یو اے ای بلز کے نام

ابوظہبی (سپورٹس ڈیسک) ابوظہبی میں جاری ٹی ٹین لیگ کا فائنل یو اے ای بلز نے 80 رنز سے اپنے نام کرلیا۔ تفصیل کے مطابق ٹی 10 لیگ کا فائنل سپن سٹالینز اور یو اے ای بلز کے درمیان کھیلا گیا، جس میں سپن سٹالینز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔

 یو اے ای بلز نے مقررہ 10 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 150 رنز بنائے ، اوپننگ بیٹر فل سالٹ 18 رنز بنا کر آوٹ ہوئے جبکہ جیمس وینز بغیر کوئی رن بنائے ریٹائر ہرٹ ہوگئے ۔ رومن پاول نے 20 گیندوں میں 2 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 24 اور ٹم ڈیوڈ نے شاندار بیٹنگ کی بدولت 30 گیندوں میں 3 چوکوں اور 12 چھوکوں کی بدولت 98 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں سپن سٹالنز 4 وکٹوں کے نقصان پر 70 رنز ہی بنا سکی، کپتان رحمان اللہ گرباز نے 18 رنز بنائے جبکہ وکٹ کیپر بیٹر انڈرے فلیچر 2 رن بنا کر ریٹائر ہرٹ ہوئے ۔ 

 

