صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معین علی بھی آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کیلئے تیار

  • کھیلوں کی دنیا
معین علی بھی آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کیلئے تیار

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)آئی پی ایل کی ایک اور وکٹ گرگئی۔ جنوبی افریقہ کے فاف ڈوپلیسی کے بعد انگلینڈ کے معین علی بھی آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔

 معین علی کا کہنا ہے کہ یہ نئی شروعات کا وقت ہے ۔ میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کے نئے دور میں شامل ہونے پر بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ پی ایس ایل اپنے بہترین معیار اور ورلڈ کلاس ٹیلنٹ کی وجہ سے ٹی ٹوئنٹی میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے ۔ پاکستان میں کھیلنا ہمیشہ اچھا رہا ہے یہاں اعلیٰ معیار کی کرکٹ اور شائقین کا غیر معمولی جوش وجذبہ قابل دید ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بہترین کارکردگی دکھائیں۔ میں ان تمام باتوں کا منتظر ہوں تاکہ بہترین یادیں میرے ساتھ رہیں، میں ایک نئے اور خاص تجربے کے لیے تیار ہوں انشاا ﷲ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ،وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا

کیمرون :اپوزیشن کے اہم رہنما دوران حراست ہلاک

بنگلہ دیش:پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ شیخ حسینہ ،بہن،بھانجی کو قید کی سزا

پاکستان کیخلاف بھارتی وزیردفاع کے بیان پر سکھوں کاکینیڈا میں مظاہرہ

عالمی سطح پر اسلحے کی فروخت میں 6 فیصد سے زائد اضافہ

انڈونیشیا، تھائی لینڈ،سری لنکا میں سیلاب ، ہلاکتیں 1100سے متجاوز،800سے زیادہ لاپتا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak