معین علی بھی آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کیلئے تیار
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)آئی پی ایل کی ایک اور وکٹ گرگئی۔ جنوبی افریقہ کے فاف ڈوپلیسی کے بعد انگلینڈ کے معین علی بھی آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔
معین علی کا کہنا ہے کہ یہ نئی شروعات کا وقت ہے ۔ میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کے نئے دور میں شامل ہونے پر بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ پی ایس ایل اپنے بہترین معیار اور ورلڈ کلاس ٹیلنٹ کی وجہ سے ٹی ٹوئنٹی میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے ۔ پاکستان میں کھیلنا ہمیشہ اچھا رہا ہے یہاں اعلیٰ معیار کی کرکٹ اور شائقین کا غیر معمولی جوش وجذبہ قابل دید ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بہترین کارکردگی دکھائیں۔ میں ان تمام باتوں کا منتظر ہوں تاکہ بہترین یادیں میرے ساتھ رہیں، میں ایک نئے اور خاص تجربے کے لیے تیار ہوں انشاا ﷲ۔