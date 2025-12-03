صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا عرب کپ:فلسطین نے میزبان قطر کو شکست دیدی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )فلسطین نے قطر کو شکست دیکر فیفا عرب کپ 2025 کا پہلا میچ اپنے نام کرلیا،یہ سنسنی خیز میچ قطر کے الحبیب سٹیڈیم میں کھیلا گیا۔

 فلسطین کے مدمقابل میزبان ملک کی ٹیم تھی اور سٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔دونوں ٹیموں کی جانب سے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے ،ابھی سب میچ کے فیصلے کے لیے اضافی وقت اور اس کے بعد پینلٹی ککس کی آس لگائے بیٹھے تھے کہ 95 ویں منٹ میں فلسطینی فارورڈ کے کراس پر قطر کے دفاعی کھلاڑی سلطان البرک نے بدقسمتی سے اپنے ہی گول میں گیند ڈال دی اور اس طرح یہ ناقابل یقین فتح خوش نصیب فلسطینی ٹیم کے نام رہی۔

 

