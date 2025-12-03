بغیرہیلمٹ سکوٹرکی سواری ،3انگلش کھلاڑی شکنجے میں
لاہور(سپورٹس ڈیسک )دوسرے ایشیز ٹیسٹ سے قبل انگلش کپتان بین اسٹوکس، مارک ووڈ اور جیمی اسمتھ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
ب رطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق سٹوکس، فاسٹ بولر مارک ووڈ اور وکٹ کیپر جیمی اسمتھ کی برسبین کی سڑکوں پر بغیر ہیلمٹ ای اسکوٹر چلانے کی تصاویر سامنے آنے کے بعد مشکلات کا خدشہ ہے ۔ کچھ کھلاڑی شہر کی سیر کے لیے ایک نجی کمپنی کی ای اسکوٹرز استعمال کر رہے تھے ، تاہم کوئنز لینڈ کے قوانین کے مطابق ای اسکوٹر چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے ۔یاد رہے کہ کوئنز لینڈ کے قانون کے تحت ہیلمٹ نہ پہننے پر 166آسٹریلوی ڈالر (پاکستانی تقریباً 30 ہزار روپے سے زائد) تک جرمانہ ہوسکتا ہے ۔دوسری جانب انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے ۔