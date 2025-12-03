صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیرہیلمٹ سکوٹرکی سواری ،3انگلش کھلاڑی شکنجے میں

  • کھیلوں کی دنیا
بغیرہیلمٹ سکوٹرکی سواری ،3انگلش کھلاڑی شکنجے میں

لاہور(سپورٹس ڈیسک )دوسرے ایشیز ٹیسٹ سے قبل انگلش کپتان بین اسٹوکس، مارک ووڈ اور جیمی اسمتھ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔

ب رطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق سٹوکس، فاسٹ بولر مارک ووڈ اور وکٹ کیپر جیمی اسمتھ کی برسبین کی سڑکوں پر بغیر ہیلمٹ ای اسکوٹر چلانے کی تصاویر سامنے آنے کے بعد مشکلات کا خدشہ ہے ۔ کچھ کھلاڑی شہر کی سیر کے لیے ایک نجی کمپنی کی ای اسکوٹرز استعمال کر رہے تھے ، تاہم کوئنز لینڈ کے قوانین کے مطابق ای اسکوٹر چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے ۔یاد رہے کہ کوئنز لینڈ کے قانون کے تحت ہیلمٹ نہ پہننے پر 166آسٹریلوی ڈالر (پاکستانی تقریباً 30 ہزار روپے سے زائد) تک جرمانہ ہوسکتا ہے ۔دوسری جانب انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو روس تیار :پیوٹن

ٹرمپ کا ہونڈوراس الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام

سعودی قومی بجٹ منظور ،1کھرب 313ارب ریال تخمینہ 165 ارب ریال خسارہ متوقع

مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں ، 2فلسطینی شہید

ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل

نائیجیریا نے کرسٹوفر موسیٰ کو نیا وزیر دفاع مقرر کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak