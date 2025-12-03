قومی ٹی 20ٹیم جنوری میں سری لنکاجائیگی ،شیڈول جاری
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے آئندہ برس دورہ سری لنکا کے شیڈول کا اعلان کردیا گیا۔ قومی ٹی 20 ٹیم جنوری 2026 میں تین ٹی20میچز کی سیریز کے لیے سری لنکا کا دورہ کرے گی۔
سیریز کے تینوں میچز دمبولا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے ۔یہ دورہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2026 کی تیاری کے لیے اہم قرار دیا جارہا ہے ۔پاکستان ٹیم ایونٹ میں اپنے تمام میچز کولمبو میں کھیلے گی۔ سیمی فائنل اور فائنل میں رسائی کی صورت میں یہ میچز بھی کولمبو میں ہی کھیلے جائیں گے ۔