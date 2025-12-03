انگلینڈ کے نامور سابق کرکٹررابن سمتھ اچانک انتقال کرگئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق اسٹار بیٹر رابن سمتھ 62 برس کی عمر میں انتقال کرگئے۔برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق رابن سمتھ کے اہلِ خانہ نے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں اپنے فلیٹ میں اچانک انتقال کر گئے۔
موت کی اصل وجہ تاحال واضح نہیں ہے اور اس کا تعین پوسٹ مارٹم کے بعد کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ رابن سمتھ 1990 کی دہائی میں انگلینڈ کے مقبول ترین بیٹرز میں شمار ہوتے تھے ۔رابن سمتھ 1992 کے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں فائنل میں پاکستان سے شکست کھانے والی ٹیم کا بھی حصہ تھے ۔ان کی 1993 میں آسٹریلیا کے خلاف 167 رنز کی ناقابل شکست اننگز 23 سال تک انگلینڈ کی ون ڈے تاریخ کی سب سے بڑی انفرادی اننگز رہی۔