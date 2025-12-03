صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلوی آل راؤنڈر میکسویلنے بھی آئی پی ایل سے منہ موڑ لیا

  • کھیلوں کی دنیا
آسٹریلوی آل راؤنڈر میکسویلنے بھی آئی پی ایل سے منہ موڑ لیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )سابق جنوبی افریقی کپتان فاف ڈوپلیسی اور انگلش آل راؤنڈر معین علی کے بعد نامور آسٹریلوی کھلاڑی نے آئی پی ایل سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔

 آسٹریلیا کے جارح مزاج بیٹنگ آل راؤنڈر گلین میکسویل نے آئی پی ایل کے آئندہ ایڈیشن کے لیے خود کو رجسٹرڈ نہیں کروایا۔بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی پی ایل کی منی آکشن کے لیے 1355 کھلاڑیوں نے خود کو رجسٹرڈ کروایا ہے تاہم ان میں گلین میکسویل شامل نہیں ہیں۔پنجاب کنگز سے ریلیز ہونے کے بعد گلین میکسویل نے آئی پی ایل منی آکشن میں رجسٹریشن نہیں کرائی۔، اسی لیے ممکن ہے کہ وہ 2026 کا ایڈیشن نہ کھیلیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب :مبینہ مقابلے ،ڈکیتی ،منشیات فروشی کے 28ملزم ہلاک

چوہنگ پولیس :شہری کے گمشدہ 20لاکھ برآمد، ملزمان گرفتار

متعدد وارداتیں، 10شہری لاکھوں نقدی و قیمتی اشیاء سے محروم

اسلام آباد ، گاڑی کی ٹکر سے 2لڑکیاں جاں بحق ،جج کا بیٹا گرفتار

چھاپے ، 32 ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیاگیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak