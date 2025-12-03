صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیز:دوسرے ٹیسٹ کیلئے آسٹریلوی وانگلش سکواڈمیں ایک ایک تبدیلی

  • کھیلوں کی دنیا
ایشیز:دوسرے ٹیسٹ کیلئے آسٹریلوی وانگلش سکواڈمیں ایک ایک تبدیلی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیز سیریزکے دوسرے ٹیسٹ کیلئے آسٹریلوی اورانگلش سکواڈمیں ایک ایک تبدیلی کی گئی ہے۔

آسٹریلیا نے 13 رکنی سکواڈ کا اعلان کیااور پرتھ ٹیسٹ میں دو دن میں فتح حاصل کرنے والی آ ٹیم میں ایک تبدیلی کی ، عثمان خواجہ کو کمر کی انجری کے باعث 14رکنی سکواڈ سے باہر کردیا گیا اور ان کے متبادل کسی کھلاڑی کو شامل نہیں کیا گیا۔ جبکہ انگلینڈ نے دوسرے ٹیسٹ میں دو دن میں زیر ہونے والی انگلش ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی اورانجری مسائل کا شکار فاسٹ بولر مارک ووڈ کی جگہ بیٹنگ آل راؤنڈر ول جیکس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب :مبینہ مقابلے ،ڈکیتی ،منشیات فروشی کے 28ملزم ہلاک

چوہنگ پولیس :شہری کے گمشدہ 20لاکھ برآمد، ملزمان گرفتار

متعدد وارداتیں، 10شہری لاکھوں نقدی و قیمتی اشیاء سے محروم

اسلام آباد ، گاڑی کی ٹکر سے 2لڑکیاں جاں بحق ،جج کا بیٹا گرفتار

چھاپے ، 32 ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیاگیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak