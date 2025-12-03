ایشیز:دوسرے ٹیسٹ کیلئے آسٹریلوی وانگلش سکواڈمیں ایک ایک تبدیلی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیز سیریزکے دوسرے ٹیسٹ کیلئے آسٹریلوی اورانگلش سکواڈمیں ایک ایک تبدیلی کی گئی ہے۔
آسٹریلیا نے 13 رکنی سکواڈ کا اعلان کیااور پرتھ ٹیسٹ میں دو دن میں فتح حاصل کرنے والی آ ٹیم میں ایک تبدیلی کی ، عثمان خواجہ کو کمر کی انجری کے باعث 14رکنی سکواڈ سے باہر کردیا گیا اور ان کے متبادل کسی کھلاڑی کو شامل نہیں کیا گیا۔ جبکہ انگلینڈ نے دوسرے ٹیسٹ میں دو دن میں زیر ہونے والی انگلش ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی اورانجری مسائل کا شکار فاسٹ بولر مارک ووڈ کی جگہ بیٹنگ آل راؤنڈر ول جیکس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ۔