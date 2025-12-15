پاکستان انڈر 19 ٹیم کی بھارت کے ہاتھوں شکست
بھارت نے 240 رنز بنائے ، جواب میں قومی ٹیم 150 رنز پر ڈھیر
دبئی(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی اکیڈمی میں انڈر 19 ایشیا کپ کے 5ویں میچ میں بھارت انڈر 19 نے پاکستان انڈر 19 کو 90 رنز سے شکست دے دی۔بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 240 رنز بنائے ، جس کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 150 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔بھارت انڈر-19 کی طرف سے آرون جارج نے 85 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس کے ساتھ آیوَش مہاترے نے 38 رنز بنائے ، جب کہ کنیسک چوہان نے 46 رنز کا اہم تعاون دیا۔ بھارت کی ٹیم 46.1 اوورز میں 240 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔
پاکستان کے باؤلرز میں محمد صیام اور عبدالسبحان نے 3، 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ نقب شفیق نے 2 وکٹیں لیں۔پاکستان کی ٹیم 241 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کبھی بھی مقابلہ نہ کر سکی۔ حذیفہ احسن نے 70 رنز کی مزاحمت کی، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی کھلاڑی نے زیادہ دیر تک کریز پر قیام نہیں کیا۔ پاکستان کی ٹیم 41.2 اوورز میں 150 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔بھارت کی طرف سے دیپیش دیوندراں نے شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں۔دیپیش دیوندراں کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ۔