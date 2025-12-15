صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر اعظم بگ بیش لیگ کا ڈیبیو میچ یادگار نہ بنا سکے

پرتھ (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم آسٹریلوی لیگ بگ بیش لیگ(بی بی ایل) کے ڈیبیو میچ کو یادگار نہ بنا سکے۔

پرتھ میں کھیلے گئے افتتاحی میچ میں بابر اعظم نے سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرتے ہوئے بطور اوپنر اننگ کا آغاز کیا لیکن وہ صرف 5 گیندوں کا سامنا کرسکے اور محض 2 رنز بناکر کیچ آؤٹ ہوگئے ۔افتتاحی میچ سڈنی سکسرز اور پرتھ سکارچرز کے درمیان کھیلا گیا۔بی بی ایل میں بابر اعظم، شاہین آفریدی، شاداب خان، محمد رضوان اور دیگر پاکستانی کھلاڑی مختلف ٹیموں میں شامل ہیں۔واضح رہے کہ بی بی ایل کھیلنے والے قومی کرکٹرز کو سری لنکا کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں منتخب ہونے کی صورت میں لیگ چھوڑنا پڑے گی۔

 

