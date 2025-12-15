آرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلوبل سٹارز قرار دے دیا
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی لیگ بگ بیش میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شمولیت پر سابق آسٹریلوی کھلاڑی بھی پرجوش ہیں۔ سابق کپتان آرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلوبل سٹارز قرار دیا ہے۔
اپنے بیان میں فنچ نے کہا کہ پاکستان کے کھلاڑی صرف پاکستان کے نہیں بلکہ گلوبل سپر سٹارز ہیں، یہ ہمارے کھیل کے لیے کافی اہم ہیں کیونکہ وہ بڑے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں سے فینز کے ساتھ ساتھ نوجوان آسٹریلوی کرکٹرز بھی کافی کچھ سیکھ سکیں گے ، اس لیے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا لیگ میں ہونا کافی ضروری ہے ۔