صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلوبل سٹارز قرار دے دیا

  • کھیلوں کی دنیا
آرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلوبل سٹارز قرار دے دیا

سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی لیگ بگ بیش میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شمولیت پر سابق آسٹریلوی کھلاڑی بھی پرجوش ہیں۔ سابق کپتان آرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلوبل سٹارز قرار دیا ہے۔

اپنے بیان میں فنچ نے کہا کہ پاکستان کے کھلاڑی صرف پاکستان کے نہیں بلکہ گلوبل سپر سٹارز ہیں، یہ ہمارے کھیل کے لیے کافی اہم ہیں کیونکہ وہ بڑے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں سے فینز کے ساتھ ساتھ نوجوان آسٹریلوی کرکٹرز بھی کافی کچھ سیکھ سکیں گے ، اس لیے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا لیگ میں ہونا کافی ضروری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آسٹریلیا:یہودیوں کے اجتماع پر فائرنگ،16ہلاک:سڈنی کے ساحل پر روشنی کا تہوار غم میں تبدیل،40زخمی،ایک حملہ آور بھی مارا گیا دوسرا گرفتار

افغان سرزمین سے ابھرنے والا دہشتگردی کا مسلسل خطرہ پورے خطے کیلئے باعث تشویش:تہران کا نفرنس

آئی ایم ایف کی قرض کیلئے شرائط نئی نہیں ،اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں:وزارت خزانہ

نواز شریف کے70ہزارحرام ووٹ،انکو مسلط کرنیو الوں کا چالان کون کریگا:حافظ نعیم

اس بار ڈی چوک سے آزادی لیکر یا کفن میں واپس آئینگے:وزیراعلیٰ پختو نخوا

پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کا اعزاز:سرکاری اداروں کو صحیح معنوں میں خدمت مرکز بنا رہے ہیں:مریم نواز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak