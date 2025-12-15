انڈر 19ایشیا کپ، بھارتی ہٹ دھرمی برقرار، مصافحہ نہیں کیا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار اور ایشیا کپ میچ میں بھی ٹاس کے وقت بھارتی اور پاکستانی کپتان نے مصافحہ نہیں کیا۔
بلیو شرٹس کپتان ایوش مہاترے نے ٹاس کے وقت اپنے سینئرز کی طرح پاکستانی ہم منصب سے روایتی مصافحہ نہیں کیا۔پاکستانی کپتان فرحان یوسف کے ٹاس جیتنے کے بعد پریذینٹر نے جب انہیں گفتگو کی دعوت دی تو بھارتی کپتان اپنے پاکستانی ہم منصب کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ۔کھیل کی روح کے منافی اس حرکت پر مودی سرکار سمیت بھارتی ٹیم کے رویہ پر شدید تنقید کی گئی۔