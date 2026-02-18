صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر،شاہین میچ میں اچھانہ کرسکے تویہ کھیل کاحصہ:عثمان طارق

بابر،شاہین میچ میں اچھانہ کرسکے تویہ کھیل کاحصہ:عثمان طارق

فائنل کھیلنا اور جیتنا ہمارا مقصد،میری کرکٹ میں واپسی کی وجہ دھونی :قومی سپنر

 کولمبو(سپورٹس ڈیسک ) قومی ٹیم کے سپنر عثمان طارق نے کہا ہے کہ بابر اعظم اور شاہین آفریدی نے بہت میچز جتوائے ہیں، ایک میچ میں اگر اچھا نہیں ہوا تو یہ کھیل کا حصہ ہے ۔کولمبو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشکل تب ہوتی ہے جب غلطیوں پر کام نہ کریں، غلطیوں پر کام کیا ہے ، دوبارہ غلطیاں نہیں کریں گے تو مشکل نہیں ہو گی۔ پریشر ہونا نارمل چیز ہے ، اب پریشر تو ہے نہیں، پریشر پر قابو پانا ہی کام ہوتا ہے اور اس پر کام کیا ہے ، میچ کے بعد میٹنگ میں وہی بات ہوتی ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے محسوس نہیں کیا کہ ٹیم دباؤ میں ہے ، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے ، آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم اچھا کھیلیں گے ۔ اگر میری وجہ سے کوئی ٹیم دباؤ میں آتی ہے تو اس سے اعتماد ملتا ہے ، کوئی خاص تیاری کرتا ہے تو اس وجہ سے میں مزید اچھا کرنے کے لیے متحرک ہوتا ہوں، فائنل کھیلنا اور جیتنا ہمارا اولین مقصد ہے ، ہمارا مقصد جیت ہے ، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حریف ٹیم کون ہے ۔ پاک بھارت میچ کو پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے ، ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، آئندہ اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش ہو گی، پلیئنگ الیون پر میرا اختیار نہیں، کپتان، کوچ اور سلیکٹرز کوئی فیصلہ کرتے ہیں، انہیں بیک کرنا چاہیے ، کرکٹ میں دوبارہ واپس آیا ہوں، اس کی وجہ ایم ایس دھونی ہیں۔

 

