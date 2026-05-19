موٹو جی پی،سپینش رائیڈر خوفناک حادثے میں شدید زخمی
کاتالونیا(سپورٹس ڈیسک)موٹو جی پی ریسنگ کے سپینش رائڈر الیکس مارکیز ایک خوفناک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ، جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق کاتالونیا گراں پری کے دوران ریس کے 12ویں لیپ پر الیکس مارکیز کی موٹر سائیکل سامنے موجود پیڈرو اکیوسٹا کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، حادثے کے نتیجے میں ان کی موٹر سائیکل بے قابو ہو کر دیوار سے جا ٹکرائی اور وہ ہوا میں اچھل کر گر گئے ، ڈاکٹروں کے مطابق انہیں مزید علاج اور ممکنہ سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔