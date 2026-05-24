صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ:3پاکستانی فائنل میں پہنچ گئے

  • کھیلوں کی دنیا
ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ:3پاکستانی فائنل میں پہنچ گئے

راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )ماہ نور علی سمیت پاکستان کے تین کھلاڑی 33ویں ایشین جونیئر انفرادی سکواش چیمپئن شپ 2026 کے مختلف ایونٹس کے فائنل میں پہنچ گئے ۔

چین کے شہر پانزیہوامیں جاری چیمپئن شپ میں بوائز انڈر 17 ایونٹ میں نعمان خان نے اپنے ہم وطن محمد عمیر عارف کو ایک گیم کی قربانی دے کر 1-3 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنالی، یہ مقابلہ 54 منٹ تک جاری رہا۔ٹائٹل کے لیے نعمان خان کا ٹکراؤ سیڈ 5 بھارت کے شیوان اگروال سے ہوگا۔بوائز انڈر 15 میں ٹاپ سیڈ احمد ریان خلیل نے صرف 20 منٹ میں ملائیشیا کے سیل جیولس تان لی ہاؤ کو 0-3 سے زیر کرلیا۔ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کے سہیل عدنان کو ملائیشیا کے دھوران روتھیران نے 47 منٹ کے سخت مقابلے کے بعد 2-3 سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کردیا۔اب فائنل میں دھوران کا مقابلہ احمد ریان خلیل سے ہوگا۔گرلز انڈر 15 ایونٹ میں سیڈ 4 ماہ نور علی نے ہانگ کانگ کی ٹانگ چنگ سم کو1-3 سے شکست دے کر فائنل میں کھیلنے کا حق حاصل کر لیا۔گولڈ میڈل کے لیے ماہ نور کا مقابلہ ٹاپ سیڈ ہانگ کانگ کی زی یوان سے ہوگا۔یاد رہے کہ ماہ نور علی نے گزشتہ سال ایشین جونیئر چیمپئن شپ میں گرلز انڈر 13 کا فائنل کھیل کرسلور میڈل جیتا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:پورا ہفتہ مثبت زون میں ٹریڈ، نمایاں تیزی ریکارڈ

چاندی کی قیمت مستحکم، سونا 2200روپے تولہ سستا ہوگیا

موبائل فون کی مقامی اسمبلنگ، مینوفیکچرنگ میں نمایاں کمی

پاکستان کی 25فیصد بجلی شمسی ذرائع سے حاصل، گلوبل انرجی

حیدر آباد:چیمبر آف کامرس کا صنعتی انفرا اسٹرکچر کی بدحالی پراظہار افسوس

عدالتی نظام کی بہتری کیلئے جوڈیشل ریفارمز ضروری، چیئرمین آباد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak