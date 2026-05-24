صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی کھلاڑیوں کی راولپنڈی سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس

  • کھیلوں کی دنیا
قومی کھلاڑیوں کی راولپنڈی سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس

ون ڈے سکواڈ نے پریکٹس میچ بھی کھیلا ،آسٹریلوی ٹیم آج پریکٹس کریگی کل دونوں ٹیمیں پریکٹس کرینگی اور26مئی کوکھلاڑی عیدکیلئے گھرجائینگے

سلام آباد(زاہداعوان/سپورٹس رپورٹر) قومی ون ڈے سکواڈ نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا اورکھلاڑیوں نے راولپنڈی سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن کیے ۔ قومی ون ڈے سکواڈ کے درمیان پریکٹس میچ کھیلا گیا۔ کوچز نے پریکٹس میچ میں کھلاڑیوں کو مختلف ٹاسک دیئے ۔ پریکٹس میچ سے قبل کھلاڑیوں نے وارم اپ سیشن اور فزیکل ڈرلز میں بھی حصہ لیا جبکہ آسٹریلوی ٹیم آج راولپنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی اور پاکستانی ٹیم آرام کرے گی۔ کل بروز پیر دونوں ٹیمیں پریکٹس کریں گی جبکہ 26 مئی کو پاکستانی کھلاڑی اپنی فیملیز کیساتھ عیدالاضحی منانے کیلئے گھروں کو روانہ ہونگے جبکہ مہمان ٹیم پریکٹس کرے گی۔ 27 مئی کو مکمل آرام کا دن ہوگا جبکہ 28 مئی کو قومی کھلاڑی عید منانے کے بعد واپس ٹیم میں رپورٹ کرینگے ۔ 29 مئی کو دونوں ٹیموں کے کپتان پری سیریز پریس کانفرنس کر ینگے اور 30 مئی کو سیریز کا پہلا ون ڈے میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak