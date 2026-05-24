لنکا پریمیئر لیگ، 650کھلاڑیوں کی رجسٹریشن، 102پاکستانی شامل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )لنکا پریمیئر لیگ (ایل پی ایل) میں غیرملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن مکمل ہوگئی، پاکستان کے 102 کھلاڑیوں نے ایونٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے ۔
کرکٹ سری لنکا کے مطابق 21 ممالک کے 650 غیرملکی کھلاڑیوں نے ایل پی ایل کے لیے رجسٹریشن کروائی، جن میں سے 310 کھلاڑیوں کو ایل پی ایل کے ڈرافٹ لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔کرکٹ سری لنکا کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن کروانے والوں میں آئی سی سی فل ممبرز نیشنز کے ساتھ ایسوسی ایٹ ممالک کے کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ ایل پی ایل 2026 کا ڈرافٹ یکم جون کو ہوگا جبکہ ایونٹ کا پہلا میچ 17 جولائی جبکہ فائنل 8 اگست کو کھیلا جائے گا۔