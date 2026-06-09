صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی کپتان فاطمہ ثنا ٹی 20 ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کیلئے پرامید

  • کھیلوں کی دنیا
قومی کپتان فاطمہ ثنا ٹی 20 ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کیلئے پرامید

لندن(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے کہاہے کہ توقع ہے کہ ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی پیش کریں گے۔

نجی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فاطمہ ثناء نے کہا کہ ورلڈ کپ سے قبل وارم اپ میچز میں کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، تمام کھلاڑی پراعتماد اور عمدہ پرفارمنس کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تمام ٹیموں کے سپورٹرز کو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے اور ہم اس کو انجوائے بھی کررہے ہیں۔ میں اچھے ردھم میں ہوں اور کوشش ہوگی کہ ٹیم کو میچز جتواؤں اور اچھا پرفارم کروں۔واضح رہے کہ قومی ویمنز ٹیم اپنے ورلڈ کپ کے سفر کا آغاز 14 جون کو برمنگھم میں روایتی حریف بھارت کے خلاف کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

آبنائے ہرمز کی بندش؛ یورپی یونین کی ایران پر نئی پابندیاں عائد

غزہ:جبالیہ کیمپ کے قریب اسرائیلی بمباری، بچے سمیت 4 فلسطینی شہید

ٹرمپ کی باسکٹ بال میچ دیکھنے کیلئے نیویارک آمد ،سخت سکیورٹی سڑکیں بند ، بیگ لانے پر پابندی

پوپ لیو کا یورپ کے بڑھتے دفاعی اخراجات پر اظہار تشویش

مالٹا کے قریب تارکینِ وطن کی کشتی الٹ گئی، 11ہلاک، 48 کو بچا لیا گیا

جرمنی اور فرانس نے مشترکہ لڑاکا طیارہ تیارکرنے کا منصوبہ ختم کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak