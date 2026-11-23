چین ، رونالڈو کا 7میٹر بلند مجسمہ نصب،منفرد خراجِ تحسین
شنگھائی(سپورٹس ڈیسک)فٹبال سٹار کرسٹیانو رونالڈو کے مداحوں نے چین کے شہر شنگھائی میں انہیں منفرد انداز میں خراجِ تحسین پیش کیا جہاں پرتگالی فٹبالر کا 7 میٹر بلند مجسمہ متعارف کرایا گیا۔
مجسمے میں رونالڈو کو ان کے مشہور ‘سیوو’ جشن کے انداز میں دکھایا گیا ہے جبکہ انہوں نے پرتگال کی نمبر 7 والی جرسی پہن رکھی ہے ۔مجسمے کی رونمائی شنگھائی کے ایک میوزیم کے باہر کی گئی جس میں بڑی تعداد میں فٹبال شائقین نے شرکت کی۔ رونالڈو خود تقریب میں موجود نہیں تھے ، تاہم ان کے بڑے بھائی ہیوگو ایویرو اور قریبی دوست میگوئل پائیکساو تقریب میں شریک ہوئے ۔ اس موقع پر مداحوں نے بھی رونالڈو کے مخصوص انداز میں جشن منایا۔تقریب کے ساتھ شنگھائی میں سی آر 7 میوزیم کا افتتاح بھی کیا گیا۔
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