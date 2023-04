4سالہ بچے نے سب سے کم عمر مصنف کا ریکارڈ بنالیا عجائب دنیا 03 اپریل ، 2023

× عجائب دنیا

ابوظہبی(نیٹ نیوز)چارسالہ بچے نے رحم دلی پر کتاب لکھ کر دنیا کے سب سے کم عمر مصنف کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔میڈیارپورٹس کے مطابق۔۔۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق 4 سالہ بچے کا نام سعید رشید المہیری ہے اور اس کا تعلق ابوظہبی سے ہے ۔سعید رشید کی اس وقت درست عمر 4 سال 218 دن ہے اور ننھا مصنف کتابیں لکھنے کا شوقین ہے ، اس نے The Elephant Saeed and the Bear کے نام سے کتاب لکھی ہے ۔گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق سعید نے اپنا عالمی ریکارڈ گزشتہ ماہ بنایا تھا جس کے بعد سے سعید کی کتاب کی 1000کاپیاں فروخت ہوچکی ہیں، یہ کہانی رحم دلی اور دو جانوروں کی لازوال دوستی پر مبنی ہے ۔اس کے علاوہ سعید کی بڑی بہن بھی 8 سال کی عمر میں کم عمر مصنفہ کا ریکارڈ اپنے نام کرچکی ہیں اور سعید بھی اپنی بہن کے کارنامے سے متاثر ہوکر مصنف بنا۔

Advertisement