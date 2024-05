اپنی کٹی ہوئی ٹانگ سے اور دوستوں کی دعوت کردی عجائب دنیا 24 مئی ، 2024

نیویارک(نیٹ نیوز)سوشل نیوز ویب سائٹ Reddit پر ایک صارف نے اپنا واقعہ شیئر کیا جس میں اس نے بتایا کہ اس نے حال ہی میں اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے گوشت سے اپنے اور دوستوں کیلئے ایک مزیدار ڈش بنائی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ‘IncrediblyShinyShart’ نامی ایک ریڈ-اٹ صارف نے اپنے اکاؤنٹ پر Ask Me Anything کے نام سے ایک آن لائن پروگرام منعقد کیا جس میں اس نے انکشاف کیا کہ اس کا ایک پاؤں طبی وجوہات کی بنا پر کاٹ دیا گیا تھا اور بجائے ڈاکٹر اسے پھینک دیتے ، اس نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا دوستوں کے ساتھ مل کر دعوت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مینو میں Tacos شامل تھے ۔صارفین کی جانب سے مزید تفصیلات کا مطالبہ کیا گیا جس پر صارف نے بتایا کہ اس کی ٹانگ کے گوشت کا ذائقہ ذائقہ بھینس کے گوشت جیسا تھا۔ گوشت زیادہ تھا اور چربی کم تھی۔ اگرچہ اس کے دوست اس کی ٹانگ کے گوشت کھانے پر رضامند تھے تاہم ایک دوست عین موقع پر پیچھے ہٹ گیا۔