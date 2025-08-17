صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فارم سے نکل کر بھاگنے والا گھوڑا گہرے کنویں میں جا گرا

  • عجائب دنیا
فارم سے نکل کر بھاگنے والا گھوڑا گہرے کنویں میں جا گرا

نیویارک (نیٹ نیوز)امریکی ریاست میری لینڈ کے علاقے ریسٹرسٹاؤن میں فارم سے نکل کر بھاگنے والا گھوڑا گہرے کنویں میں ۔۔

جاگرا۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق 8 سے 10 فٹ گہرے اس کنوے کو لکڑی کے تختے سے بند کیا ہوا تھا تاہم فارم سے بھاگنے والا گھوڑا اس میں جاگرا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق گھوڑے کی کنویں میں گرنے کی اطلاع ملتے ہی بالٹی مور کاؤنٹی فائر ڈپارٹمنٹ نے ریسکیو آپریشن شروع کیا جس میں 30 فائر فائٹرز نے حصہ لیا۔ریسکیو حکام نے بتایا کہ گھوڑے کو کنویں سے نکالنے سے پہلے اسے بے ہوش کیا گیا اور پھر ہیوی مشینری کی مدد سے گھوڑے کو باہرنکالا گیا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق گھوڑے کو ریسکیو کرنے کے بعد ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھا گیا تاکہ اس کی صحت کا خیال رکھا جاسکے ۔

 

