صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا: لائبریری کو 82برس بعد کتاب لوٹا دی گئی

  • عجائب دنیا
امریکا: لائبریری کو 82برس بعد کتاب لوٹا دی گئی

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک لائبریری کو تقریباً 82 برس بعد کتاب واپس لوٹا دی گئی۔سٹی آف سان اینٹونیو کی ویب سائٹ کے۔۔

 مطابق سان اینٹونیو پبلک لائبریری سے فرانسس بروس سٹرین کی کتاب Your Child, His Family, and Friends جولائی 1943 میں نکلوائی گئی تھی اور اس کو 28 دن بعد واپس جمع کرایا جانا تھا لیکن یہ کتاب وقت پر لائبریری نہ پہنچ سکی۔رواں برس جون کے مہینے میں لائبریری کو ریاست اوریگون سے ایک پیکج موصول ہوا جس میں لائبریری کی کتاب موجود تھی۔کتاب کے ساتھ ایک نوٹ بھی موجود تھا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے سامان میں سے نکلی جو کہ بظاہر نوٹ لکھنے والے کی دادی نے تب نکلوائی تھی جب ان کے والد 11 سال کے تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مودی سرکار کو ایک اور دھچکا ، امریکہ نے بھارت کیساتھ تجارتی مذاکرات منسوخ کردیئے

نیتن یاہو خود ایک مسئلہ بن چکے : ڈینش وزیراعظم ، غزہ میں مزید 39 شہید

روس یوکرین جنگ :ٹرمپ کی کوششیں مکمل امن معاہدے پر مرکوز

چینی وزیر خارجہ کا اگلے ہفتے دورہ بھارت ،سرحدی تجارت پر بات چیت متوقع

جنگ کے بعد پاک فوج ، فیلڈ مارشل کا وقار بڑھا:سابق بھارتی جنرل

عملے کی ہڑتال،ایئر کینیڈا کی پروازیں معطل ،ہزاروں مسافر متاثر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak