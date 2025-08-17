’’فار ایور کیمیکلز‘‘ نوجوانوں میں وزن گھٹانے میں رکاوٹ کا سبب
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ‘فار ایور’ پی ایف ایز کیمیکل نوجوانوں میں زیادہ وزن گھٹانے میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔۔
چاہے وہ وزن کم کرنے کے لیے سرجری کرا چکے ہوں۔جرنل اوبیسیٹی میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا گیا کہ وہ نوجوان جن کے خون میں ‘پر’ اور ُپولی فلورو الکائل’ مرکبات زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، بیریاٹرک سرجری (جو وزن کم کرنے کے لیے کروائی جاتی ہے ) کے بعد ان کا وزن دوبارہ بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق نوجوانوں کے لیے سرجری میں پی ایف ایز اور وزن سے متعلقہ نتائج کے درمیان واضح تعلق بتاتی ہے ۔پی ایف ایز کو ‘فار ایور کیمیکلز’ بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ کاربن اور فلورین مالیکیولز سے مل کر بنتے ہیں جو کہ ممکنہ طاقتور کیمیائی بانڈز میں سے ایک ہے ۔