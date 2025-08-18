صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوٹی پروڈکٹ سے آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونیکا انکشاف

  • عجائب دنیا
بیوٹی پروڈکٹ سے آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونیکا انکشاف

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرینِ صحت نے لمبی اور گھنی پلکوں کا وعدہ کرنے والے دوا کا استعمال کرنے والی خواتین کو خبردار کیا ہے کہ ایسی بیوٹی پراڈکٹ ان کی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر سکتی ہے ۔

 ان لوگوں کو جو آئی لیش ایکسٹینشنز کے خرچے سے بچنا چاہتے ہیں انہیں سیرم سے بغیر کسی جھنجھٹ کے پلکوں کی نشوونما ایک محفوظ اور کم خرچ آپشن لگ سکتا ہے لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ان میں سے بہت سی مصنوعات میں طاقت ور ادویاتی اجزاء ہوتے ہیں جو جلن، سوزش اور یہاں تک کہ کسی شخص کی آنکھوں کا رنگ مستقل طور پر نیلے سے بھورا کر سکتے ہیں۔ماہرین کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پلکوں کو بڑھانے والی دوا نے خوبصورتی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے ، جن سے متعلق گھر بیٹھے گہری، لمبی اور گھنی پلکوں کا وعدہ کیا جاتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

معرکہ حق : 6 بھارتی جہازوں کے گرنے کی ویڈیوز موجود: بھارت کی ہر منصوبہ بندی کا ہمیں بروقت علم ہوجاتا، ایجنسیوں کا اہم کردار رہا ہر ملک نے کہا جوابی حملہ نہ کریں : وزیر داخلہ

خیبر پختونخوا:200 افراد کی تلاش، ملبے تلے ہونیکا خدشہ، بحالی کا کام جاری : پنجاب: دریائوں میں سیلابی صورتحال

قدرتی آفات، سیلاب پر سیاست کی گنجائش نہیں، متاثرین کی بلاامتیاز مدد کرینگے : شہباز شریف

ڈیزل سستا : ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا ٹیرف نمایاں آویزاں کیا جائے : مریم نواز

سیاسی قیدی رہا کریں، پیکا ایکٹ ختم کیا جائے : اے پی سی اعلامیہ، ن لیگ، پیپلز پارٹی کا دستخط سے انکار

سپریم کورٹ میں ضمانت، فیملی اور الیکشن کیسز کی فوری سماعت ہوگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak