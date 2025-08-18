بیوٹی پروڈکٹ سے آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونیکا انکشاف
لاہور(نیٹ نیوز)ماہرینِ صحت نے لمبی اور گھنی پلکوں کا وعدہ کرنے والے دوا کا استعمال کرنے والی خواتین کو خبردار کیا ہے کہ ایسی بیوٹی پراڈکٹ ان کی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر سکتی ہے ۔
ان لوگوں کو جو آئی لیش ایکسٹینشنز کے خرچے سے بچنا چاہتے ہیں انہیں سیرم سے بغیر کسی جھنجھٹ کے پلکوں کی نشوونما ایک محفوظ اور کم خرچ آپشن لگ سکتا ہے لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ان میں سے بہت سی مصنوعات میں طاقت ور ادویاتی اجزاء ہوتے ہیں جو جلن، سوزش اور یہاں تک کہ کسی شخص کی آنکھوں کا رنگ مستقل طور پر نیلے سے بھورا کر سکتے ہیں۔ماہرین کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پلکوں کو بڑھانے والی دوا نے خوبصورتی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے ، جن سے متعلق گھر بیٹھے گہری، لمبی اور گھنی پلکوں کا وعدہ کیا جاتا ہے ۔