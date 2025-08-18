صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کو پلاسٹک کے ننھے ذرات سے پاک کرنیکا طریقہ

  • عجائب دنیا
پانی کو پلاسٹک کے ننھے ذرات سے پاک کرنیکا طریقہ

بیجنگ(نیٹ نیوز)پلاسٹک کے ننھے ذرات خوراک اور پانی کے ذریعے ہمارے جسموں کے گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں مگر پانی میں موجود ان ذرات کو نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے ۔

 گوانگزو میڈیکل یونیورسٹی اور جینان یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ابالنے اور فلٹر کرنے سے پلاسٹک کے 90 فیصد ذرات ختم ہو جاتے ہیں۔محققین نے بتایا کہ پانی ابالنے کے سادہ طریقہ کار سے گھر کے پانی سے پلاسٹک کے ذرات کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ منرلز سے بھرپور پانی کو ابالنے سے پلاسٹک کے ننھے ذرات کی تعداد میں سب سے زیادہ کمی آتی ہے ۔اس طرح کے پانی میں موجود کیلشیئم کاربونیٹ ابلنے کے بعد کامیابی سے پلاسٹک کے ذرات کو ٹریپ کرلیتا ہے ۔ اس کے بعد چائے کی چھلنی سے اگر پانی کو فلٹر کیا جائے تو باقی ماندہ پلاسٹک کے ذرات سے بھی پانی کو پاک کیا جاسکتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ذاتی زندگی پر تنقید کا جواب نہیں دینا چاہتی:طوبی انور

راجیش کھنہ کی انیتا اڈوانی سے خفیہ شادی کی کہانی

پہلی شادی محض 1ہزار روپے میں ہوئی:بشری انصاری

ہمایوں سعید پاکستان کے بہترین اداکار نہیں :شبیر جان

آپ کو آپ کا حق مل ،قیصر نظامانی کا اہلیہ فضیلہ کیلئے پیغام

کئی بار عشق ہوا اور یہ اب بھی ہوسکتا ہے :خالد انعم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak