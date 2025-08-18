پانی کو پلاسٹک کے ننھے ذرات سے پاک کرنیکا طریقہ
بیجنگ(نیٹ نیوز)پلاسٹک کے ننھے ذرات خوراک اور پانی کے ذریعے ہمارے جسموں کے گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں مگر پانی میں موجود ان ذرات کو نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے ۔
گوانگزو میڈیکل یونیورسٹی اور جینان یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ابالنے اور فلٹر کرنے سے پلاسٹک کے 90 فیصد ذرات ختم ہو جاتے ہیں۔محققین نے بتایا کہ پانی ابالنے کے سادہ طریقہ کار سے گھر کے پانی سے پلاسٹک کے ذرات کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ منرلز سے بھرپور پانی کو ابالنے سے پلاسٹک کے ننھے ذرات کی تعداد میں سب سے زیادہ کمی آتی ہے ۔اس طرح کے پانی میں موجود کیلشیئم کاربونیٹ ابلنے کے بعد کامیابی سے پلاسٹک کے ذرات کو ٹریپ کرلیتا ہے ۔ اس کے بعد چائے کی چھلنی سے اگر پانی کو فلٹر کیا جائے تو باقی ماندہ پلاسٹک کے ذرات سے بھی پانی کو پاک کیا جاسکتا ہے ۔