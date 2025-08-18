صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین نے ٹیکنالوجی اور کھیلوں کو یکجا کرتے ہوئے ایک منفرد ایونٹ کا انعقاد کیا ہے جس میں روبوٹس پر مبنی سپورٹس مقابلے کرائے گئے ۔اس ایونٹ میں مختلف اقسام کے روبوٹس نے حصہ لیا۔۔۔

 جنہیں خصوصی طور پر دوڑنے ، فٹبال کھیلنے ، ریسلنگ اور دیگر گیمز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔گراؤنڈ میں موجود تماشائیوں نے حیرت اور جوش کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح روبوٹس انسانی کھلاڑیوں کی طرح میدان میں کارکردگی دکھا رہے ہیں۔سپورٹس روبوٹس میں چھوٹے سائز کے فٹبال کھیلنے والے روبوٹس، ریسلنگ اور لڑائی کیلئے تیار روبوٹس اور دوڑنے والے مشینی کھلاڑی شامل تھے ۔چینی ماہرین کے مطابق، اس طرح کے مقابلے نہ صرف نوجوانوں کو سائنس اور روبوٹکس کی طرف راغب کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے "سپورٹس اور تفریحی روبوٹک مقابلوں" کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں۔ 

 

