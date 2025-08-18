صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

97سالہ خاتون کا 250 پارک رنز مکمل کر نیکا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
97سالہ خاتون کا 250 پارک رنز مکمل کر نیکا ریکارڈ

ڈبلن(نیٹ نیوز)شمالی آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی 97 سالہ گریس چیمبرز نے 250 پارک رنز مکمل کر کے یورپ کی سب سے عمر رسیدہ رَنر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔

یہ شاندار کامیابی انہوں نے جنوبی بیلفاسٹ کے اورمیو پارک میں 5 ہزار میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے حاصل کی۔قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ صرف چار ہفتے قبل ان کی دل کی سرجری ہوئی تھی لیکن اس طبی مسئلے کے باوجود وہ ہفتے کے روز ہونے والی دوڑ میں شریک ہوئیں اور سب کو حیران کر دیا۔دوڑ مکمل کرنے کے بعد گریس نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں بے حد خوش ہوں کہ یہ چیلنج پورا کر لیا کیونکہ امکان تھا کہ شاید ایسا نہ ہو سکے ، لیکن میں ہمیشہ مثبت سوچتی ہوں، اگر پہلی بار ہدف حاصل نہ کر سکوں تو بار بار کوشش کرتی ہوں جب تک کامیاب نہ ہو جاؤں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

یوکرین جنگ:عالمی سفارتکاری تیز، ٹرمپ کی زیلنسکی سے آج ملاقات

پوپ لیو کی پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے دعا

سیلاب متاثرین کیلئے دکھی ہوں

غزہ جنگ ختم کرو،نیتن یا ہو کیخلاف بڑا مظاہرہ،لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے

سعودی عرب:معاون وزیر دفاع سمیت تین اعلیٰ عہدیدارفارغ

شامی صدر کا ملکی وحدت کیلئے خونریزی کے بغیر سمجھوتے پر زور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak