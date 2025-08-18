صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانیوالی فوٹو گرافر کی تصویر

  • عجائب دنیا
دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانیوالی فوٹو گرافر کی تصویر

لاہور(نیٹ نیوز)ایک تصویر یا فوٹوگراف ایسا ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے کا اعزاز موجود ہے ۔

 یہ اعزاز مائیکرو سافٹ کے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ایکس پی کے ڈیفالٹ وال پیپر bliss کے پاس ہے ۔ اس تصویر کو چارلس او رئیر نامی فوٹوگرافر نے 1996 میں اس وقت کھینچا جب وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے Sonoma سے Marin جانے کیلئے گاڑی میں سفر کر رہے تھے ۔ فوٹوگرافر جو اب 83 سال کے ہوچکے ہیں نے تصویر کا نام bliss رکھا تھا۔چارلس او رئیر نے اس تصویر کو 1998 میں سٹاک فوٹو کے طور پر پیش کیا جسے بل گیٹس کی ملکیت میں موجود ایک کمپنی Corbis نے خرید لیا تھا۔تو فوٹو گرافر کو اس تصویر کے عوض کتنا معاوضہ ادا کیا گیا؟ وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ یہ رقم اصل میں کتنی تھی مگر ان کے مطابق یہ 6 ہندسوں پر مشتمل تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بجلی چوری کاملزم پکڑاگیا

سگیاں پل :اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2افرادگرفتار

ماڈل ٹاؤن دکان کی آتشزدگی ،ایک شخص کی لاش برآمد

قصور میں ڈاکوراج، شہریوں سے لاکھوں روپے ،قیمتی سامان لوٹ لیا

گنڈا سنگھ والا میں خاتون سے زیادتی کی کوشش ناکام

گوجرہ : 4افراد نے 20 سالہ دوشیزہ کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak