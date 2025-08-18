دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانیوالی فوٹو گرافر کی تصویر
لاہور(نیٹ نیوز)ایک تصویر یا فوٹوگراف ایسا ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے کا اعزاز موجود ہے ۔
یہ اعزاز مائیکرو سافٹ کے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ایکس پی کے ڈیفالٹ وال پیپر bliss کے پاس ہے ۔ اس تصویر کو چارلس او رئیر نامی فوٹوگرافر نے 1996 میں اس وقت کھینچا جب وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے Sonoma سے Marin جانے کیلئے گاڑی میں سفر کر رہے تھے ۔ فوٹوگرافر جو اب 83 سال کے ہوچکے ہیں نے تصویر کا نام bliss رکھا تھا۔چارلس او رئیر نے اس تصویر کو 1998 میں سٹاک فوٹو کے طور پر پیش کیا جسے بل گیٹس کی ملکیت میں موجود ایک کمپنی Corbis نے خرید لیا تھا۔تو فوٹو گرافر کو اس تصویر کے عوض کتنا معاوضہ ادا کیا گیا؟ وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ یہ رقم اصل میں کتنی تھی مگر ان کے مطابق یہ 6 ہندسوں پر مشتمل تھی۔