کہانیاں سنانا بیماروں کے علاج میں مددگار ثابت
نیو یارک(نیٹ نیوز)کہانیاں صرف کتاب، ڈرامہ یا فلم کے لیے ہی اہم نہیں ہیں بلکہ اب یہ موجودہ دور میں ہیلتھ کیئر سسٹم کا بھی ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہیں۔۔۔
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ‘نریٹیو میڈیسن’ یعنی مریض کی کہانیاں سننے اور سنانے کی مشق، ڈاکٹرز کو کسی بیماری کے پیچھے جذبات، زندگی کے تجربات اور سیاق و سباق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور مریض کی بہتر دیکھ بھال کا باعث بنتی ہے ۔‘نریٹیو میڈیسن’ کا آغاز تقریباً 20 سال قبل کولمبیا یونیورسٹی میں ہوا اور اس کے بعد اسے سٹینفورڈ، یونیورسٹی آف شکاگو اور ہارورڈ جیسے اداروں تک توسیع مل گئی ، امریکی سائنسدان پال جے زیک کا کہنا ہے کہ دلچسپ کہانیاں دماغ میں آکسیٹوسن کی سطح کو بڑھا سکتی ہیں جسے ‘محبت کا ہارمون’ بھی کہا جاتا ہے ۔ پال جے زیک نے یہ بھی کہا کہ یوں ہمدردی کو فروغ دینے مریضوں اور ڈاکٹرز کے درمیان خوشگوار تعلق قائم کرنے میں مدد ملتی ہے ۔