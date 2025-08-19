صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
یوٹیوب کا نابالغ بچوں کی شناخت کیلئے اے آئی کا سہارا

واشنگٹن(نیٹ نیوز)ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے امریکا میں بچوں کی حفاظت کے لیے اے آئی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔۔۔

یوٹیوب نے اپنے پلیٹ فارم پر بالغ ظاہر کرنے والے بچوں کی شناخت کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ حساس مواد سے نابالغ بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے ۔یہ نئی حفاظتی تدبیر امریکا میں متعارف کروائی جا رہی ہے ، کیونکہ گوگل کی ملکیت والی یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر نابالغ بچوں کو بالغوں کے لیے مخصوص مواد سے محفوظ رکھنے کے لیے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ۔یوٹیوب کے یوتھ ڈائریکٹر جیمز بیسر کے مطابق مشین لرننگ کے نام سے مشہور اے آئی کے ایک ورژن کو صارفین کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس میں مختلف عوامل جیسے دیکھی جانے والی ویڈیوز کی نوعیت اور اکاؤنٹ کی مدت شامل ہیں۔ 

 

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

آج کے کالمز

Dunya Bethak