چینی کو 300سالہ جم کی رکنیت میں 53ہزار ڈالر کا دھوکا

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک شخص نے جم کے خلاف مقدمہ دائر کردیا، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 300 سال تک چلنے والی جم کی رکنیت کیلئے تقریباً 53 ہزار ڈالر ادا کیے۔۔۔

 ، لیکن انہیں دھوکا دیا گیا۔چین کے شہر ہانگژو میں جن نامی شخص نے بتایا کہ جم کے سیلز ایگزیکٹو نے انہیں ایک منصوبہ پیش کیا، جس میں وہ 8 ہزار 888 یوآن میں ایک سال کی ممبرشپ خرید سکتے تھے اور جم اسے نئے صارفین کو 16 ہزار 666 یوآن میں بیچتا۔ اگلے ہفتوں میں جن نے مزید ممبرشپ کارڈز اور پرسنل ٹریننگ سیشنز خریدے ، جن میں ایک ٹرانزیکشن میں 3 لاکھ یوآن (تقریباً 53 ہزار ڈالر) شامل تھے ۔لیکن 15 جولائی کو جن نے دیکھا کہ وعدہ کردہ ادائیگی نہیں پہنچی اور انہیں بتایا گیا کہ جم کا فنانس ڈیپارٹمنٹ اس دعوے کا جائزہ لے رہا ہے ، تاہم مہینے کے آخر تک جم کی پوری مینجمنٹ اور سیلز ٹیم غائب ہو گئی۔ 

 

