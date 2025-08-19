تنزانیہ میں شہری کے سینے سے پھنسا ہواچاقو نکال لیا
ڈوڈوما(نیٹ نیوز)حال ہی میں تنزانیہ میں ایک شہری کے سینے سے ایک چاقو نکالا گیا جو 8 سال سے پھنسا ہوا تھا ۔۔۔
ایک 44 سالہ تنزانیائی شہری نے ہسپتال کا رخ اس وقت کیا جب اس کے سینے کی دائیں جانب سے پیپ خارج ہو رہی تھی، ڈاکٹروں نے ایکس رے کیا تو سینے کے اندر ایک بڑا چاقو موجود پایا، جو شاید اس کے دائیں کندھے کی ہڈی میں داخل تھا لیکن حیرت انگیز طور پر کسی اہم اعضا کو نہیں چھیڑا تھا۔مریض نے بتایاکہ تقریباً آٹھ سال پہلے ایک پرتشدد جھگڑے کے دوران اسے چوٹیں آئیں۔ اس وقت زخموں کا صرف ابتدائی علاج ہوا مگر چونکہ کوئی شدید تکلیف نہ ہوئی، اس لیے ریڈیولوجی ایکسرے نہیں کروایا گیا۔آپریشن کے ذریعے چاقو کو احتیاط سے نکالا گیا اور ساتھ ہی مردہ بافتوں اور پیپ کی صفائی بھی کی گئی۔ مریض نے 24 گھنٹے آئی سی یو میں گزارے پھر عمومی وارڈ میں 10 دن داخل رہا۔