سویڈن،لکڑی کے 113سالہ چرچ کی گاڑیوں پر منتقلی
سٹاک ہوم(نیٹ نیوز)سویڈن کے تاریخی 113 سالہ پرانے کیرونا چرچ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جارہا ہے ۔۔۔
کیرونا میں لکڑی سے بنا ایک تاریخی چرچ ہے جسے اب اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں 113 سال قبل سے تعمیر کیا گیا تھا۔ کیرونا شہر کے جس علاقے میں یہ چرچ کی عمارت ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی زیر زمین لوہے کی کان ہے جس کی توسیع کا کام جاری ہے ، حکام نے چرچ کی عمارت کو الگ الگ حصوں میں کھول کر لے جانے کے بجائے ایک ساتھ دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے چر چ کی عمارت کو خصوصی طور پر بنائی گئی پہیے والی سیدھی گاڑیوں پر لے جایا جائے گا۔ حکام کا بتانا ہے کہ یہ سفر گزشتہ روز شروع ہو گیا ہے ،گاڑیاں زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے فاصلہ طے کریں گے ۔