صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سویڈن،لکڑی کے 113سالہ چرچ کی گاڑیوں پر منتقلی

  • عجائب دنیا
سویڈن،لکڑی کے 113سالہ چرچ کی گاڑیوں پر منتقلی

سٹاک ہوم(نیٹ نیوز)سویڈن کے تاریخی 113 سالہ پرانے کیرونا چرچ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جارہا ہے ۔۔۔

 کیرونا میں لکڑی سے بنا ایک تاریخی چرچ ہے جسے اب اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں 113 سال قبل سے تعمیر کیا گیا تھا۔ کیرونا شہر کے جس علاقے میں یہ چرچ کی عمارت ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی زیر زمین لوہے کی کان ہے جس کی توسیع کا کام جاری ہے ، حکام نے چرچ کی عمارت کو الگ الگ حصوں میں کھول کر لے جانے کے بجائے ایک ساتھ دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے چر چ کی عمارت کو خصوصی طور پر بنائی گئی پہیے والی سیدھی گاڑیوں پر لے جایا جائے گا۔ حکام کا بتانا ہے کہ یہ سفر گزشتہ روز شروع ہو گیا ہے ،گاڑیاں زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے فاصلہ طے کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

کابل میں پاکستان، چین اور افغان وزرائے خارجہ کا اجلاس، تجارت اور سی پیک کی توسیع میں تعاون کا عزم، دہشتگرد حملے بڑھے، افغانستان ٹھوس کارروائی کرے : پاکستان

آبی راستوں پر ہوٹل بنانے کی کوئی معافی نہیں، سخت ریاست بننا ہوگا : وزیراعظم ، فوجی جوان متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑیں فیلڈ مارشل

آگے بڑھنے کا راستہ، ہر ڈویثرن نیا صوبہ، مالی اخراجات کم، عوامی مسئل بھی حل : میاں عامر محمود

قدرتی آفات سے نمٹنے کیلئے جاپان کے تجربات سے استفادہ کرینگے : مریم نواز

عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت پھر ملتوی : پراسیکیوشن نے مطمئن کیا تو مدعی کو سنیں گے : چیف جسٹس

لاہور ہائیکورٹ : 80 سال بعد بہن کی اولاد کو جائیداد میں حصے دینے کا فیصلہ کالعدم

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak