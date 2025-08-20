صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صرف ڈیلیوری فیس ،دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس

  • عجائب دنیا
صرف ڈیلیوری فیس ،دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس

دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس ٹینیج انجینئرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ یہ اتنا سستا ہے کہ اگر آپ اسے آرڈر کرتے ہیں۔۔

 تو اس کی کوئی قیمت نہیں بلکہ صرف ڈیلیوری فیس ادا کرنا پڑتی ہے ۔اس مصنوع کا پورا نام Teenage Engineering‘s Computer-2 ہے ۔ اس نے حال ہی میں ایک منفرد کمپیوٹر کیس Computer-2 متعارف کروایا ہے جو دنیا کا "سب سے سستا کمپیوٹر کیس" قرار دیا گیا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، صرف ڈیلیوری فیس ادا کرنی پڑتی ہے ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کیس منگوانے پر صرف شپنگ چارجز ہیں۔یہ کیس ایک شفاف پلاسٹک کی سنگل شیٹ سے بنایا گیا ہے جو فولڈ ہو کر کمپیوٹر کا کیس بن جاتا ہے ۔اس کے ڈیزائن میں نفیس، چھوٹے اور پیچ کے بغیر اسمبلی کے قابل پارٹس نصب ہیں۔ تاہم، یہ بہت جلد "sold out" ہو گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ پر قبضہ کی تیاری،اسرائیل نے60ہزار ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا

یوکرین امن معاہدہ میرا جنت جانیکا امکان بڑھا سکتا :ٹرمپ

چین بھارت تعلقات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی:مودی

نئی دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا قاتلانہ حملے میں زخمی،ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

عالمی فوجداری عدالت کے مزید 4ججز پر امریکی پابندیاں عائد

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak