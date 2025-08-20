56برس قبل کھوئی انگوٹھی مالک کو واپس مل گئی
نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا کی فورڈہم یونیورسٹی کی کلاس 1969 کی نیو یارک کے علاقے لان آئی لینڈ ساؤنڈ میں کھونے ۔۔۔
والی انگوٹھی 56 برس بعد مالک کو واپس مل گئی۔ پورٹ جیفرسن کے ڈیو اولوسکی جو باقاعدگی کے ساتھ ماؤنٹ سینائی میں سیڈار بیچ پر اپنا میٹل ڈیٹیکٹر لے کر جاتے ہیں نے بتایا کہ حال ہی میں وہ اپنے مشغلے میں مصروف تھے جب انہیں مٹی میں ایک فٹ سے زیادہ کی گہرائی میں دفن ایک انگوٹھی ملی۔ڈیو کا کہنا تھا کہ انگوٹھی پر الفریڈ ڈی سٹیفانو، کلاس آف 1969، فورڈہم یونیورسٹی لکھا تھا۔ ڈیو نے کیرن میننگ سے رابطہ کیا جو فورڈہم کلاس آف 69 کا فیس بک پیج چلاتی ہیں اور پھر انہوں نے ڈیو کا رابطہ الفریڈ ڈی سٹیفانو سے کروایا جو کہ اب ٹیکساس میں رہتے ہیں۔