چوہوں کے دماغ میں انسانی خلیات ٹرانسپلانٹ کردئیے
بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنسدانوں نے ایک دنگ کر دینے والا کارنامہ سر انجام دیا ہے ۔انہوں نے چوہوں کے دماغ میں انسانی خلیات کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔
جی ہاں واقعی چینی سائنسدانوں نے ایک ایسا ذریعہ دریافت کیا ہے جس کے ذریعے خوشی کا احساس دلانے والے ڈوپامائن تیار کرنے والے دماغی خلیات کو چوہوں میں ٹرانسپلانٹ کرکے ڈپریشن اور انزائٹی میں کمی لانے میں کامیابی حاصل کی گئی۔انہوں نے ڈپریشن سے متاثر چوہوں میں یہ نیورونز جیسے انسانی خلیات منتقل کیے جس سے ان کی انزائٹی اور ڈپریشن کی علامات کی شدت گھٹ گئیں جبکہ خوشی کا احساس بڑھ گیا۔جرنل سیل میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ اس طرح کے طریقہ کار کو دماغی امراض کے علاج کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ ماہرین نے سٹیم سیل تھراپی کی مدد سے ان خلیات کو سٹیم سیلز کی مدد سے تیار کرکے چوہوں میں ٹرانسپلانٹ کیا۔